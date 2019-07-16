Шоу-бизнес
Рудковская пожелала Леди Гаге и Брэдли Куперу счастьяТелепрограмма вчера в 10:49
По слухам, причиной разрыва артистов стала певица Леди Гага, с которой Купер якобы закрутил роман на съемках фильма «Звезда родилась». Неожиданно, толпа россиянок завалила «коварную разлучницу» негативными комментариями на ее странице в Instagram. На ситуацию обратила внимание Яна Рудковская.
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Яна Рудковская пожелала счастья Леди Гаге и Брэдли Куперу после слухов об их романе
Актуальные Новости02:24
Яна Рудковская пожелала счастья начавшим жить вместе Брэдли Куперу и Леди Гаге
Вокруг ТВвчера в 09:18
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Футбол
Заболотный отказался от трансфера и перешел в дубль «Зенита»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался от трансфера в другую команду и теперь будет выступать за дубль команды.
Обновлено в 12:58
Общество
Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта
В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Авто
На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА
Обновлено в 02:22
Политика
Украина засекретила варианты ответных мер на «паспортный указ» Путина
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины засекретил меры по реагированию на указ президента России Владимира Путина, которым он распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области.
Обновлено в 13:33
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Здоровье
Доктор Мясников назвал топ-6 причин, мешающих сбросить вес
Доктор Александр Мясников определил топ-6 причин, из-за которых большинство людей не может справиться с лишним весом.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин наградил вдову Солженицына орденом
Обновлено в 10:49
Музыка
Скончался южноафриканский певец Джонни Клегг
В ЮАР в результате длительной болезни ушел из жизни 66-летний известный музыкант Джонни Клегг.
Обновлено в 08:46
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в этом году, ожидается подписание соглашений, в том числе с российским правительством, заявил журналистам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, который принимает участие в мероприятиях в рамках ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.
Обновлено в 14:50
Здоровье
Роспотребнадзор назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита.
Обновлено в 04:50
Футбол
Гвардиола ожидает, что Зане останется в «Манчестер Сити»
Обновлено в 15:42
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Спорт
IBU создаст орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне
Международный союз биатлонистов (IBU) планирует создать независимую организацию, которая будет бороться с негативными явлениями в биатлоне, сообщает Inside the Games.
Обновлено в 13:21
Космос
Ars Technica (США): с космическим кораблем «Федерация», разработанным в России, не все гладко (Ars Technica)
Обновлено в 04:05
Политика
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Авто
В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за утечки антифриза
Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.
Обновлено в 04:42
Политика
Мосгоризбирком прибавил в безотказности
Незарегистрированных кандидатов стало вдвое меньше по сравнению с прошлыми выборами в МГД Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, выборы которых пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 14:59
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35