Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»Газета.Ru 08:29
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, песне Scream не хватило "хитовости".
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Сережа был ярчайшей звездой на Евровидении. Песня Сережи зацепила всех, мне писали американцы, голландцы, что он супер… Но одного вокала мало, чтобы песня была хитом. Вот этого шага — хитовости — не хватило до победы.
— Яна Рудковская, российская ведущаяФАН 07:40
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