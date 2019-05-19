Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»Газета.Ru 08:29
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, песне Scream не хватило "хитовости".
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