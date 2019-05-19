Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»Газета.Ru 08:29

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, песне Scream не хватило "хитовости".
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Рудковская объяснила, чего не хватило Лазареву для победы на «Евровидении»

URA.Ru08:40

Рудковская: песне Лазарева для победы не хватило «хитовости»

News.ru07:52

Рудковская рассказала, что помешало Лазареву занять первое место на Евровидении

ФАН07:40

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

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Продюсер Билана объяснила проигрыш Сергея Лазарева на «Евровидении»

РЕН ТВ07:03

Рудковская объяснила третий результат Лазарева на Евровидении-2019

RT на русском07:39

«Сереже не хватило шага до победы»: Яна Рудковская рассказала, что помешало Лазареву стать первым на «Евровидении»

Комсомольская правда04:44
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Хоккей

Определен состав сборной России на игру чемпионата мира со Швейцарией

Тренерский штаб сборной России определился с составом на шестой матч национальной команды на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 13:09
Футбол

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
Обновлено в 15:23
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов

Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Чартерные полеты из России в Египет могут вновь отложить

Как пояснил собеседник агентства, египетские власти должны гарантировать безопасность российских граждан прежде, чем курорты страны смогут вновь массово принимать наших туристов.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон

По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Канны-2019: самые неудачные наряды звезд

Обновлено в 05:00
Политика

Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Обновлено в 15:17
Футбол

Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 14:22
Политика

Порошенко уволил главу своей администрации

Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
Общество

Владельцу DNS грозит 200 тысяч рублей штрафа за покупку досок на ремонт офиса в Екатеринбурге

Владельцу петербургских компьютерных магазинов «Кей», «Компьютерный мир» и DNS Дмитрию Алексееву грозит до 200 тысяч рублей штрафа за покупку дерева.
Обновлено в 14:17
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Теннис

Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме

Обновлено в 12:46
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Музыка

Сергей Лазарев вернулся в Москву после участия в «Евровидении»

Обновлено в 14:10
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Наука

Тысячу лет назад боливийцы разводили рыбу в искусственных водоемах

Искусственные водоемы могли служить для разведения пресноводных рыб.
Обновлено в 04:33
Музыка

Победа певца из Нидерландов на «Евровидении» обернулась скандалом

Дункан, между прочим, принес Нидерландам победу, о которой голландцы мечтали целых 44 года!Что касается Сергея Лазарева, представлявшего Россию, то по итогам голосования он занял только третье место.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков

Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Музыка

Выступление Верки Сердючки на «Евровидении» обескуражило зрителей

Андрей Данилко в роли Верки Сердючки стал одним из приглашенных звезд в финале «Евровидения-2019», прошедшем в Тель-Авиве.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

В Ульяновске в 20-й раз прошел выпуск курсантов учебного центра войск связи

18 мая в 623-м межвидовом региональном учебном центре (войск связи) прошел выпуск младших специалистов.
Обновлено вчера в 06:42
Футбол

«Галатасарай» в 22-й раз выиграл чемпионат Турции по футболу

"Галатасарай" в 22-й раз стал чемпионом Турции, семь раз стамбульский клуб приводил к победе главный тренер Фатих Терим (1997, 1998, 1999, 2000, 2012, 2013, 2018, 2019).
Обновлено в 14:52
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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