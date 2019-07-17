Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форумРИА Новости 12:07
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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Просьба всем сотрудникам RT вернуться из Instagram на свои рабочие места.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаТелеканал 360° 12:13
с чего всё началось
Число комментариев под последней публикацией певицы Леди Гаги в социальной сети Instagram перевалило за 300 тыс., при этом большинство из них оставляют русскоязычные пользователи.РБК13:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Обновлено в 00:01
Технологии
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Политика
МИД Турции прокомментировал решение США об отказе в продаже F-35
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»
Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:46
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Авто
Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото
Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.
Обновлено в 04:27
Наука
«Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций
28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.
Обновлено 15 июля в 09:06
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Обновлено в 12:55
Политика
Конгресс США проголосовал против поставок оружия Эр-Рияду
Большинство в палате представителей США проголосовали за резолюцию, блокирующую решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам оружия Саудовской Аравии.
Обновлено в 18:41
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Лавров рассказал о возможном конфликте в Персидском заливе
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о том, что любое "неосторожное движение" в Персидском заливе может привести к конфликту с разрушительными последствиями между США и Ираном.
Обновлено в 18:14
Экономика
Коррекция накрыла рынки
Сегодня практически все мировые рынки (Нидерланды, Австралия, Индия и Швейцария не в счет) испытали падение в той или иной степени.
Обновлено в 14:05
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»
В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен).
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами сына Платона к девочкам
Звездная журналистка и актриса Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами 2-летнего сына Платона к девочкам.
Обновлено в 09:50
Общество
В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников
В пресс-службе добавили, что наибольшее количество невыездных должников фиксируется в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.
Обновлено в 11:34
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Наука
Впервые обнаружена и показана трехмерная спиновая жидкость
Обновлено в 12:55
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Космос
«Роскосмос» посчитал, что корабли SpaceX и Boeing небезопасны
ИА "Ореанда-Новости" Руководство российской государственной корпорации «Роскосмос» считает, что космические корабли SpaceX и Boeing небезопасны.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян
Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Экономика
Портфель микрозаймов в I квартале увеличился на 45%
Портфель микрозаймов в РФ вырос до 173,6 млрд рублей, что на 45% больше по сравнению с показателем за I квартал 2018 года (93,8 млрд рублей) на фоне введения закона, предусматривающего снижение долговой нагрузки заемщика, сообщается в материале ЦБ "Тенденции микрофинансового рынка".
Обновлено в 10:48
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25