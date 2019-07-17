Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форумРИА Новости 12:07

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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Маргарита Симоньян
Просьба всем сотрудникам RT вернуться из Instagram на свои рабочие места.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаТелеканал 360° 12:13
с чего всё началось
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 певицы Леди Гаги в социальной сети Instagram перевалило за 300 тыс., при этом большинство из них оставляют русскоязычные пользователи.
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Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме

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«Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций

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Финансы

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В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
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Леди Гага
Американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась»; номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records. Изначально Гага работала в качестве штатного автора Interscope, но после того, как вокальные данные Гаги привлекли рэпера Эйкона, с ней был подписан контракт на запись альбома.
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Брэдли Купер
Американский актёр
Американский актёр, певец и режиссёр. Лауреат премий «Грэмми» и BAFTA, семикратный номинант на премию «Оскар» и номинант на премию «Тони».
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