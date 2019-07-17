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Просьба всем сотрудникам RT вернуться из Instagram на свои рабочие места.

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

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