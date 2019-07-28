Как рассказал эксперт РГ, это связано как с сезонными факторами, так и с событиями на мировых рынках. По его словам, август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Рублю пророчат падение уже в августе

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