Финансы
Рублю пророчат падение уже в августеDeita.ru вчера в 05:25
Как рассказал эксперт РГ, это связано как с сезонными факторами, так и с событиями на мировых рынках. По его словам, август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Происшествия
Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Музыка
Rammstein выступит в Москве
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Венесуэла обратится в ООН из-за постоянных воздушных вторжений США
Венесуэла обратится к ООН в связи с нарушениями воздушного пространства страны со стороны США.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Китай разрешил импорт сои из всех регионов России
Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России.
Обновлено вчера в 22:39
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента годовых
Ставку решили снизить на 0,25 процентных пункта - с 7,5 процента годовых до 7,25. Решение вступает в действие с понедельника, 29 июля.
Обновлено 26 июля в 07:10
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено вчера в 04:46
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Кино
Брэд Питт заново учился водить для фильма «Однажды в Голливуде»
Брэд Питт заново учился водить автомобиль для фильма «Однажды в Голливуде», снятого Квентином Тарантино.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 14:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Осипов поручил разогнать разгильдяев из фонда капремонта в Забайкалье
Уточним, что на оперативном совещании 29 июля Сапожников указал на срывы ремонта кровель в Чите со стороны забайкальского фонда капремонта, в связи с чем в многоквартирных домах протекают крыши во время дождей.
Обновлено в 00:17
Общество
Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон
Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
«Король Лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король Лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
В ЕС заявили о нарушениях при задержаниях на акции в Москве
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции.
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Площадь пожаров в Красноярском крае выросла на 8 тысяч гектаров
Обновлено 27 июля в 23:01
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Стало известно, какой станет территория возле здания библиотеки ИНИОН
Одна из самых больших городских библиотек станет местом для проведения мероприятий на открытом воздухе - здесь будут читать лекции и проводить выставки.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте примет Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин.
Обновлено 27 июля в 17:16
Космос
Västerviks-Tidningen (Швеция): первого человека в космосе звали Гагарин (Västerviks-Tidningen)
Если верить прошлогоднему соцопросу, целых 57 процентов русских считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.
Обновлено вчера в 18:14
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Правительство Японии поможет Kyoto Animation после поджога студии
Правительство Японии намерено оказать финансовую помощь компании Kyoto Animation, чью анимационную студию поджег злоумышленник.
Обновлено в 00:42