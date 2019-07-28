Финансы

Рублю пророчат падение уже в августеDeita.ru вчера в 05:25

Как рассказал эксперт РГ, это связано как с сезонными факторами, так и с событиями на мировых рынках. По его словам, август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
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Падение рубля спровоцирует рост инфляции

Deita.ru04:00

Рубль обвалится в августе - эксперт

IrkutskMediaвчера в 09:40

Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Российская газета27 июля в 23:00

Эксперт: Рубль выходит на траекторию устойчивого ослабления

Бизнес-новости в Кировевчера в 06:48
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Общество

МИД предупредил российских граждан об активности вулкана Этна в Италии

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупреждает российских граждан об активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.
Обновлено в 04:38
Футбол

Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка

Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть

Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.
Обновлено в 04:28
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты

Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом

Обновлено в 04:30
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков

Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

150 человек эвакуировали из-за наводнения в Байкальске

Порядка 150 человек вывезли в пункты временного содержания. В числе таких пунктов находятся несколько школ.
Обновлено в 03:25
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Кино

Disney побил мировой рекорд всех времен

Компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 05:17
Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Принцесса Евгения перенесла тяжелую операцию в детстве

Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агенство «РИА Новости»
Обновлено в 05:42
Технологии

Пикап Tesla покажут уже через два-три месяца

Обновлено в 05:18
Политика

Команда Зеленского наплевала на Конституцию, чтобы упростить себе работу

Основной закон Украины требует от правительства обеспечения социально-экономического развития в стране, а уже после этого повышения тарифов на коммунальные услуги, но не наоборот.
Обновлено в 04:05
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Происшествия

На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска

Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Экономика

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Обновлено в 03:34
Политика

Молдавия разрешила чиновникам и депутатам ездить в Россию

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Молдавии рекомендовали молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию.
Обновлено в 04:30
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Климкин заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»

Обновлено в 04:55
Общество

Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»

45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Политика

Georgian Airways сообщила о потерях от запрета полетов в Россию

Georgian Airways совместно с авиакомпанией «Армения» осуществляют транзитные рейсы из Грузии в Россию через Ереван после запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 05:44
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