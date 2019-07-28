Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Авто Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.

Происшествия У больницы Навального задержали около десяти человек По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.

Экономика Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.

Экономика Фармритейлеры теряют покупателей Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.

Политика В России запретили передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Космос Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон» Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».

Общество Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Не стоит перенапрягаться и работать за всех. Также не рекомендуется тратить слишком много денег, могут прийти трудные времена.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма Команда президента Украины Владимира Зеленского думает над разработкой нового плана по возвращению Крымского полуострова в состав страну, пишет ФАН.

Происшествия Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.

Авто Названы топ-7 самых досадных летних неприятностей Специалисты компании МЭТР – агрегатора услуг эвакуации и техпомощи, рассказали, с какими поломками россияне сталкиваются летом чаще всего.

Политика Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Музыка В Румынии проходит «Фестиваль русской поэзии» 27 июля в Румынии открылся национальный тур школьного конкурса «Фестиваль русской поэзии», сообщает «Русский мир».

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).