Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарийРоссийская газета вчера в 23:00
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Авто
Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В Китае журналист счел Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Происшествия
У больницы Навального задержали около десяти человек
По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали
Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма.
Обновлено в 16:55
Экономика
Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры
В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.
Обновлено в 18:18
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Политика
В России запретили передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ
В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Обновлено 26 июля в 10:49
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Секретный корабль принял участие в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке
Владивосток принял парад честь Дня Военно-морского флота. В Амурский залив вышло около 40 боевых кораблей.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Обновлено в 18:18
Общество
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа
Не стоит перенапрягаться и работать за всех. Также не рекомендуется тратить слишком много денег, могут прийти трудные времена.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского думает над разработкой нового плана по возвращению Крымского полуострова в состав страну, пишет ФАН.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 12:06
Авто
Названы топ-7 самых досадных летних неприятностей
Специалисты компании МЭТР – агрегатора услуг эвакуации и техпомощи, рассказали, с какими поломками россияне сталкиваются летом чаще всего.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Музыка
В Румынии проходит «Фестиваль русской поэзии»
27 июля в Румынии открылся национальный тур школьного конкурса «Фестиваль русской поэзии», сообщает «Русский мир».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство
Обновлено в 18:25
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Кино
«Оно 2» будет идти почти три часа
Как сообщает издание Digital Spy, Мускетти отметил, что пока никто из зрителей на продолжительность не жаловался, а изначально лента вообще шла четыре часа.
Обновлено в 12:49