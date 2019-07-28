Финансы

Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарийРоссийская газета вчера в 23:00

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
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Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Российская газетавчера в 23:00
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