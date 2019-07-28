Финансы
Рублю пророчат падение уже в августеDeita.ru вчера в 05:25
Как рассказал эксперт РГ, это связано как с сезонными факторами, так и с событиями на мировых рынках. По его словам, август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:24, Вашингтон
Происшествия
В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа
Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.
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Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке
В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 06:20
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
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Футбол
Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице
«Парень во время вечеринки на Ибице пытался подраться с Месси, вмешалась охрана, когда Месси собирался ответить ему», — указано в записи под видео.
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Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По последнему параметру проверку не прошли пасты «Новый жемчуг» и Biomed - их показатели токсичности оказались за пределами норматива.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок
Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено 27 июля в 07:34
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Движение фур ограничили на трассе «Байкал» в Приангарье из-за паводка
Дорожная полиция ограничила движение большегрузных машины на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Приангарья.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Политика
Свои культура и порядки: Мигранты построят новую Россию
Политолог Георгий Бовт заявил, что постоянно растущий приток мигрантов рано или поздно покроет убыль населения РФ, мигранты станут неотъемлемой частью российского общества, привнесут в него свои обычаи, культуру, порядки и традиции.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника
Алексея Навального, находящегося под арестом четвертый день, утром в субботу, 28 июля, экстренно увезли из спецприемника в больницу.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой
Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра
Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Авто
Видео: внедорожный Chevrolet Camaro с закисью азота
Внедорожник с купленным за 50 долларов кузовом от старого Chevrolet Camaro построен на базе Hummer H1.
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Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье превысила 1,56 млн га, еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
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Политика
Интервью Fox News с Путиным номинировали на премию «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию "Эмми", передает в воскресенье Интерфакс.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Скончался тележурналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
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Авто
Москвичи за полгода воспользовались каршерингом более 24 миллионов раз
За минувшие полгода горожане совершили более 24 миллионов поездок на машинах каршеринга, что на один миллион превышает показатель за весь прошлый год.
Обновлено в 00:52