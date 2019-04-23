Финансы
Рублевый индекс МосБиржи обновил исторический максимумНовая Трибуна 09:07
Индекс МосБиржи поднялся на 0,64% переписав исторический максимум, зафиксировав рекордный уровень в 2594,58 пункта и в моменте протестировав вверх рубеж в 2598 пунктов. Разумеется, дело не только в том что высокая цена на нефть, перевешивает негатив с валютных рынков развивающихся стран.
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Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика
Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с Крыма
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