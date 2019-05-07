Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 разаФАН вчера в 22:59

Доля экспортных расчетов РФ с партнерами по БРИКС в рублях выросла в 7,2 раза с 2013 года. Рост товарооборота в национальных валютах становится драйвером отказа от доллара в расчетах между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 раза

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