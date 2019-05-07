Финансы
Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 разаФАН вчера в 22:59
Доля экспортных расчетов РФ с партнерами по БРИКС в рублях выросла в 7,2 раза с 2013 года. Рост товарооборота в национальных валютах становится драйвером отказа от доллара в расчетах между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
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Россия за время санкций сократила экспортные расчеты в долларах со странами БРИКС на 20%
Экономика сегоднявчера в 21:40
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