Финансы

Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 разаФАН вчера в 22:59

Доля экспортных расчетов РФ с партнерами по БРИКС в рублях выросла в 7,2 раза с 2013 года. Рост товарооборота в национальных валютах становится драйвером отказа от доллара в расчетах между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
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Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 раза

ФАНвчера в 22:59

Россия за время санкций сократила экспортные расчеты в долларах со странами БРИКС на 20%

Экономика сегоднявчера в 21:40

РФ за годы санкций увеличила долю рублевого экспорта в БРИКС в 7,2 раза, в евро - в 8 раз

ПРАЙМвчера в 20:16
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Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Общество

Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России

Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Журналистов Рейтер, осужденных в Мьянме, освободили по амнистии

Двое журналистов британского новостного агентства Рейтер, граждане Мьянмы, осужденные в Янгоне на 7 лет тюрьмы за попытку разглашения секретной информации, освобождены во вторник по амнистии, сообщает мьянманский новостной интернет-портал Mizzima.
Обновлено в 01:32
Транспорт

В поездах «Иволга» на МЦД появятся камеры видеонаблюдения

В поездах «Иволга», которые будут ходить по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:03
Происшествия

МАК: один из черных ящиков SSJ-100 сильно поврежден

В воскресенье лайнер SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета сообщила, что параметрический регистратор загоревшегося в московском аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 сильно поврежден, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

Предполагается, что новый автомобиль сегмента SUV заменит внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

В Москве лжегенерал продавал должности в полиции за 300 тыс рублей

Сотрудники ФСБ задержали в Москве лжегенерала Виктора Провоторхова, который продавал должности в полиции.
Обновлено в 01:27
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей

Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»

Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика

Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Прохождение паводка в Якутии обеспечат девять оперативных групп МЧС

Девять оперативных групп МЧС России будут обеспечивать безопасное прохождение половодья в Якутии, сообщил на совещании в Ленске глава министерства Евгений Зиничев.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу

Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Религия

Православные встречают Радоницу

7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие

У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье

В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией

В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Общество

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя

Обновлено в 00:37
Политика

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Гаджеты

Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели

По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
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ЮАР
Государство
Государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке - с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых национально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного населения на континенте.
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