Финансы
Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 разаФАН вчера в 22:59
Доля экспортных расчетов РФ с партнерами по БРИКС в рублях выросла в 7,2 раза с 2013 года. Рост товарооборота в национальных валютах становится драйвером отказа от доллара в расчетах между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
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Россия за время санкций сократила экспортные расчеты в долларах со странами БРИКС на 20%
Экономика сегоднявчера в 21:40
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:52, Ашберн
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Общество
Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России
Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Журналистов Рейтер, осужденных в Мьянме, освободили по амнистии
Двое журналистов британского новостного агентства Рейтер, граждане Мьянмы, осужденные в Янгоне на 7 лет тюрьмы за попытку разглашения секретной информации, освобождены во вторник по амнистии, сообщает мьянманский новостной интернет-портал Mizzima.
Обновлено в 01:32
Транспорт
В поездах «Иволга» на МЦД появятся камеры видеонаблюдения
В поездах «Иволга», которые будут ходить по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:03
Происшествия
МАК: один из черных ящиков SSJ-100 сильно поврежден
В воскресенье лайнер SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета сообщила, что параметрический регистратор загоревшегося в московском аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 сильно поврежден, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
Предполагается, что новый автомобиль сегмента SUV заменит внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В Москве лжегенерал продавал должности в полиции за 300 тыс рублей
Сотрудники ФСБ задержали в Москве лжегенерала Виктора Провоторхова, который продавал должности в полиции.
Обновлено в 01:27
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Прохождение паводка в Якутии обеспечат девять оперативных групп МЧС
Девять оперативных групп МЧС России будут обеспечивать безопасное прохождение половодья в Якутии, сообщил на совещании в Ленске глава министерства Евгений Зиничев.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского
Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя
Обновлено в 00:37
Политика
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00