Финансы

Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 разаФАН вчера в 22:59

Доля экспортных расчетов РФ с партнерами по БРИКС в рублях выросла в 7,2 раза с 2013 года. Рост товарооборота в национальных валютах становится драйвером отказа от доллара в расчетах между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
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Россия за время санкций сократила экспортные расчеты в долларах со странами БРИКС на 20%

Экономика сегоднявчера в 21:40

За годы санкций Россия увеличила долю рублевого экспорта в БРИКС

Союзное Вече05:23

Рублевый экспорт РФ в страны БРИКС за годы санкций вырос в 7,2 раза

ФАНвчера в 22:59

Доля рублёвых расчётов РФ с БРИКС выросла за пять лет в 7,2 раза

Саминвестор06:39

РФ за годы санкций увеличила долю рублевого экспорта в БРИКС в 7,2 раза, в евро - в 8 раз

ПРАЙМвчера в 20:16
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Происшествия

В Петербурге эвакуировали «Галерею» и еще несколько торговых центров

Обновлено в 06:34
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика

Песков прокомментировал опрос про декларации чиновников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о недоверии россиян к декларациям чиновников, заявил, что выстроена целая система проверок деклараций, она работает и выявляет даже незначительные ошибки.
Обновлено в 06:58
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN на «фейковый вопрос»

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика

Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель

Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке

Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
Обновлено в 05:00
Общество

Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею

Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»

Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
Обновлено в 07:49
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов

Обновлено в 06:56
Кино

Стало известно, почему Кэтрин Лэнгфорд не появилась в «Мстителях»

Обновлено в 06:00
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек

В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Религия

Православные верующие отмечают Радоницу

Обновлено в 04:01
Происшествия

На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Более 200 мигрантов спасли у берегов Испании

Сотрудники гражданской гвардии и службы спасения на море Испании во вторник, 7 мая, спасли более 200 нелегальных мигрантов, которые пытались на лодках добраться до европейских берегов.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Хоккей

Нападающий Плэтт и защитник Тимашов вошли в состав ХК «Автомобилист»

Обновлено в 07:00
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе

Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Футбол

Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо

Обновлено в 03:28
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Футбол

Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине

В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей

Артемий Панарин: У «Коламбуса» был шанс до последнего периода

Не думаю, что был момент, который перевернул эту серию в пользу Бостона. У нас был шанс до последнего периода этого матча.
Обновлено в 02:58
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
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БРИКС
Группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Сокращение БРИК было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman Sachs» Building Better Global Economic BRICs.
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