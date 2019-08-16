Теннис
Рублев сенсационно обыграл Федерера в ЦинциннатиРоссийская газета 17:31
До нынешней встречи Рублев ни разу не соперничал с Федерером. К соревнованиям в Цинциннати Андрей подошел в хорошей форме. Что касается швейцарца, то несмотря на солидный возраст, он показывает великолепный теннис.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
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