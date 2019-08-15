Теннис
Рублев переиграл Федерера в ЦинциннатиLiveSport.ru вчера в 17:02
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Победа Рублева над Федерером в видеообзоре матча 1/8 финала турнира в Цинциннати
Sport24.ruвчера в 20:16
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Происшествия
Минэкологии Московской области: Аэропорт «Жуковский» окружен реками и озёрами, где обитают чайки
Обновлено в 02:50
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Появилось несколько видео аварийной посадки самолета в Жуковском
Обновлено вчера в 03:44
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
ВСУ стреляли по позиции НМ ДНР, зная о возможном присутствии там журналиста РФ
Съёмка показывает, что никакого огня с позиций НМ ДНР не ведётся, однако в ВСУ объявили, что «давали ответ».
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
Обновлено в 01:04
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами
Весной в интернете появились слухи о том, что теперь за артисткой ухаживает бывший участник реалити-шоу «Дом−2» Олег Майами.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Общество
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
Технологии
Приложение Lamoda поможет в виртуальном выборе обуви
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Будущие убийцы ВСУ? Детей украинских боевиков учат войне в Прибалтике
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Кингисеппе развратник показывал девочке гениталии
Как стало известно «Мойке78», с заявлением в полицию накануне, 15 августа, обратился отец потерпевшей.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка
Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, обязывающий турецкие ведомства оказывать максимальное содействие проектам строительства АЭС для их скорейшей реализации.
Обновлено в 02:11
Технологии
«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу
Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Общество
Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров
Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Обновлено в 02:27
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Гаджеты
Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone
Обновлено вчера в 17:13