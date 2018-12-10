Финансы
Рубль усилил рост к доллару и евро вслед за ростом нефти
Рубль усилил рост к доллару и евро вслед за ростом нефтиМосква 2407 декабря в 09:45
Рубль начал укрепляться к доллару и евро вслед за ростом нефти на 5% после сообщений о договоренности ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Уточняется, что в 16.49 по Москве курс американской валюты расчетами "завтра" снизился на 66 копеек и составил 66,21 рубля.
Москва 2407 декабря в 09:45
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Финансы
ЦБ понизил курсы доллара и евро на 11 декабря
Банк России утвердил официальные курсы валют на вторник, 11 декабря. Согласно данным регулятора, доллар опустился в цене на 68 копеек.
Обновлено в 07:14
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:42
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы
Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году
Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.
Обновлено в 07:39
Финансы
«Дыра» в капитале Уралтрансбанка составила 569 млн рублей
Совокупная разница между величиной обязательств и активов ПАО "Уралтрансбанк" составила 569,352 млн руб. Данная информация содержится в "Вестнике Банка России".
Обновлено в 05:36
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы
Минфин: участники госзакупок открыли более 153 тыс. спецсчетов
Перечень включает 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.
Обновлено в 05:01
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 40 млрд р на 98дн
Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 140,08 миллиарда, в аукционе участвовало шесть кредитных организаций.
Обновлено в 06:46
Финансы
Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году
Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.
Обновлено 08 декабря в 09:12
Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу
В Нацбанке надеются, что заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине нового кредита состоится до конца текущего года.
Обновлено в 07:57
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы
Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза
Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.
Обновлено в 04:19
Финансы
Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФ
Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала меньше подвергаться влиянию внешних факторов, в частности изменениям цены на нефть.
Обновлено вчера в 16:15
Финансы
За ноябрь российские резервы увеличились на 0,55%
За ноябрь 2018 года объём международных резервов России вырос на $2,541 или на 0,55%, до $462,10 млрд.
Обновлено в 03:04
Финансы
В Евросоюзе разработали план отказа от доллара в пользу евро
На этой неделе стало известно, что Евросоюз принял решение постепенно отказываться от доллара в пользу своей валюты.
Обновлено вчера в 23:17