Финансы
Рубль укрепился на открытии торговТелеканал 360° 04:52
После открытия торгов на Московской бирже российский рубль продемонстрировал положительную динамику. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Здоровье
Медик рассказал, чем опасны травяные чаи для здоровья
Преподаватель медицинского университета имени Сеченова, кандидат медицинских наук Сергей Коваленко в своем интервью «Вечерней Москве» объяснил, что травяные чаи имеют различные побочные эффекты и могут серьезно навредить организму.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Шоу-бизнес
Валерия выступила в Баку в космическом образе
Обновлено в 19:21
Политика
Пушков прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Член Совфеда Алексей Пушков назвал задержание Украиной российского танкера NEYMA преднамеренным ходом сторонников тотальной враждебности к России в стилистике бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 08:46
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Происшествия
Жителей села Норск Амурской области эвакуируют из-за паводка
За сутки вода подтопила еще более 200 дворовых территорий, передает ОТР. В селе Норск спасатели эвакуируют жителей и укрепляют дамбу.
Обновлено в 05:12
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
Обновлено в 20:31
Космос
В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства
В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова защитила шпагатом футбольные ворота
Уверяю!Пока не известно, будет ли это музыкальный клип или рекламный ролик, но, судя по упоминанию слогана "Поцелуй меня в пачку" в сообщении о съемках, вероятней всего, речь идет о рекламе.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Общество
В Великобритании ждут еще одного температурного рекорда
Ранее в четверг сообщалось, что метеорологи во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах зафиксировали в четверг рекордно высокую температуру воздуха.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Обновлено в 19:58
Экономика
Заявки на пособие по безработице в США снизились за неделю на 10 тысяч
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 июля, снизилось на 13 тыс. - до 1,676 млн с пересмотренных 1,689 млн на предыдущей неделе.
Обновлено в 08:35
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Политика
Украинцы остались без российского дизтоплива
Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.
Обновлено в 06:00
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Посол Украины предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко в интервью блогеру Юрию Романенко предположил, что в ситуации с решением вопроса «освобождения» регионов Донбасса можно использовать «хорватский сценарий».
Обновлено в 20:52
Космос
Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад
В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.
Обновлено в 06:29
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48