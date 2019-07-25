Финансы

Рубль значительно укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец вчера в 03:35

Утром 25 июля рубль укрепился к доллару и евро.
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