Финансы
Рубль значительно укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец вчера в 03:35
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Обновлено в 07:20
Теннис
Кузнецова отреагировала на получение визы США
Недавно в инстаграме Кузнецова пожаловалась на то, что у не может получить американскую визу, в связи с чем ей пришлось сняться с турнира.
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Общество
В зоопарке США умерла старейшая равнинная горилла
Обновлено в 08:05
Происшествия
Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку
Обновлено в 15:02
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:38
Наука
Дайвер встретился с «доисторической» акулой у берегов США
Нейлор, совершавший глубоководное погружение на батискафе, заметил почти пятиметровую самку шестижаберной акулы на глубине 1000 метров в водах Мексиканского залива.
Обновлено 23 июля в 08:28
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Спорт
Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Украинца задержали за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8
Специалисты установили, что обнаруженные у мужчины устройства предназначались для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-29.
Обновлено в 13:06
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Политика
В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском
В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском.
Обновлено в 13:59
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Общество
В Росстате указали регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, средняя зарплата учителей в России составляет 45,6 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Женщину убили на глазах у ребенка на детской площадке под Москвой
Женщину убили на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
На обложки игры FIFA 20 попали Азар и Ван Дейк
EA Sports назвала футболистов, которые попадут на обложки игры FIFA 20.
Обновлено в 10:45
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Звезда «Молодежки» Анастасия Уколова развелась с мужем
Анастасия Уколова рассказала, почему решила развестись с мужем. По мнению актрисы, их отношения давно стали дружескими.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи разделась для обложки глянца: Фото
Актриса Моника Беллуччи появилась на обложке популярного издания. Пикантное фото 54-летней знаменитости вышло в журнале Madame Figaro Paris.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Смартфон для бабушек? HTC проводит анонс новинки в телемагазине для домохозяек
Обновлено в 13:34
Наука
В Америке предложили пересмотреть термины «ожирение» и «лишний вес»
Обновлено вчера в 11:59