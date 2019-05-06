Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:11

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс12:54

Указание Банка России от 14 марта 2019 г. N 5094-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю»

Гарант09:27

Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъ03:39

Донские жители увеличивают вклады в иностранной валюте, несмотря на укрепление рубля

Город N (Ростов)07:49

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Курсы валют ЦБ РФ на 6 мая: 65,3350 руб/доллар США и 73,1099 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

РИА Новости05:47
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Политика

Качественная российская нефть начала поступать на Украину

«В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 11:45
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Футбол

Букмекеры не верят, что «Лестер» отберет очки у «Ман Сити»

«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на два очка, и чтобы перед последним туром АПЛ вновь выйти на первое место, подопечным Пепа Гвардиолы необходимо побеждать «Лестер».
Обновлено в 12:30
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова показала красавицу-дочь

На днях Юлия Меньшова опубликовала несколько снимков из Барселоны, куда артистка отправилась отдыхать вместе с дочерью Таисией.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Александра Стриженова попала в ДТП с детьми

Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100

Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Общество

Более 300 кошек нашли в канадской квартире

Обновлено в 13:09
Футбол

Мохамед Салах пропустит матч против «Барселоны»

Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Мария Миронова раскритиковала думавших о багаже пассажиров сгоревшего SSJ 100

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в "Шереметьево" с баками, полными топлива.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Хоккей

Евгений Медведев покинул «Авангард»

Обновлено в 12:24
Авто

Перелицованный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок

Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Иномарка въехала в людей на Невском проспекте

По данным местных СМИ, водитель погиб на месте, информация о состоянии пешеходов устанавливается. Причины произошедшего неизвестны.
Обновлено в 13:29
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика

Депутат Рады назвал Порошенко «оружием массового поражения»

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко на своей странице в Facebook назвал действующего президента Петра Порошенко оружием массового поражения из-за его мистического воздействия на людей.
Обновлено в 13:17
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
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