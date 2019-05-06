Финансы

Рубль значительно снизился к доллару и евроКоммерсантъ 03:39

В начале понедельника курс рубля снижается к курсу доллара и евро, согласно данным Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На фоне падения цен на нефть доллар и евро пошли в рост

Газета.Ru08:43

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Центробанк повысил курсы доллара и евро

News.ru05:51

Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт05:42

Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъ03:39

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфакс03:24

Доллар и евро прибавили в стоимости на старте торгов

Комсомольская правда06:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Обновлено 04 мая в 13:31
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Наука

Миллиону видов животных и растений грозит вымирание

Обновлено в 14:58
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Отец Леонида Агутина перенес спасительную операцию на легких в Израиле

Обновлено в 07:00
Политика

Почему Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля вызвали в Генпрокуратуру на допрос по делу о преступлениях против протестующих на «евромайдане» в 2014 году.
Обновлено в 15:41
ЖКХ

Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов

Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено в 15:58
Кино

Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»

Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
Обновлено в 15:38
Политика

Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов

В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Технологии

Как повысить собственную мотивацию в конце года

В конце учебного года не только учителя испытывают недостаток в мотивации.
Обновлено в 11:00
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Общество

Met Gala 2019: Леди Гага и другие звезды на балу Института костюма

Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры.
Обновлено в 17:59
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Транспорт

Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы

В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Здоровье

В Челябинске директор театра четыре часа ждал «скорую помощь»

В Челябинске директор камерного театра Илья Коломейский пожаловался на работу "скорой помощи" - медики приехали на вызов только через четыре часа.
Обновлено в 06:10
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом

Обновлено в 15:22
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено в 16:56
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Экономика

В мае граждане устремились за деньгами в МФО

В мае граждане устремились за деньгами в МФО В мае, на который приходится череда длинных выходных, граждане возьмут у микрофинансовых организаций (МФО) примерно на четверть больше займов, чем в обычные месяцы, прогнозируют эксперты.
Обновлено в 14:09
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Общество

Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине

При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное