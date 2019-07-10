Экономика
Рубль ждет выступления главы ФРСИнвест-Форсайт вчера в 07:58
Валютные трейдеры ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в сенате США, от риторики которого будут зависеть и дальнейшие действия. Сильно выросла нефть, вдохновленная вчерашней статистикой от Американского института нефти, согласно которой запасы нефти в стране снизились на 8,1 млн баррелей.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек
У здания Верховного суда задержали более 50 человек. Они вышли на акцию в поддержку крымских татар, осужденных за поддержку террористов.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
США отказались от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин рассказал об отказе США от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе.
Обновлено в 06:41
Кино
Создатели третьего спин-оффа «Ходячих мертвецов» выбрали актеров на главные роли
Николас Канту, Алекса Мансур и Хэл Кампстон исполнят главные роли в новом сериале канала AMC, действие которого развернется во вселенной «Ходячих мертвецов».
Обновлено в 07:09
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Политика
Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11
Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено вчера в 08:16
Технологии
Более 450 000 паролей и e-mail пользователей Ozon утекли в интернет
Подробнее читайте в материале: Ozon уточнил число пользователей, чьи данные оказались в открытом доступе Один из сайтов, собирающих утечки данных, на днях выложил базу, которая включает более 450000 адресов электронной почты и паролей пользователей интернет-магазина Ozon, обнаружил РБК, в распоряжении которого есть копия базы.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы
Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Счетная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках
Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Общество
Госдума введёт штрафы за «зарплатное рабство»
В Государственной думе РФ во втором чтении утвердили законопроект об установлении штрафов до 50 тысяч рублей для работодателей, которые препятствуют праву сотрудников на смену банка, начисляющего зарплату.
Обновлено 09 июля в 10:47
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Суд в Уфе оставил кассиршу Луизу Хайруллину в СИЗО
Обновлено в 07:10
Происшествия
Житель Татарстана около трех недель провел в рабстве у полицейских
Житель Нурлатского района Татарстана Идрис Садыков провел около трех недель в рабстве семьи полицейских.
Обновлено в 04:12
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Обновлено в 02:01
Политика
ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за незаконных геологоразведочных работ у побережья Кипра.
Обновлено в 04:56
Общество
Жителей Татарстана ждут погодные аномалии в августе
Речь идет о районах южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. На этих территориях температура в августе будет ниже нормы на один градус.
Обновлено вчера в 00:34
Политика
Супруга Клуни давала Ассанжу советы, как избежать ареста в Британии
Адвокат Амаль Клуни — жена актёра Джорджа Клуни — давала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу советы по тому, как ему избежать ареста в Великобритании.
Обновлено в 07:18