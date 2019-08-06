Финансы

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евроБанки.ру вчера в 12:18

Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск снизился на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,22 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс евро резко вырос

Экспресс газета00:00

Курс валют: что задумали евро и доллар

Sputnik Молдовавчера в 12:00

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:18

Курсы доллара и евро снизились

Московский Комсомолецвчера в 03:26
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
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Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ

Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский заявил о долгом разговоре с Путиным про ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу гибели 6 августа четырех украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:55
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Происшествия

Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.
Обновлено в 06:59
Происшествия

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Обновлено в 06:05
Авто

Peugeot 3008 превратился в «экспедиционный внедорожник»

Экспедиционный вариант Peugeot 3008 разработали на базе версии GT Line.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Авто

Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей

Жительница Орла отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 млн рублей.
Обновлено в 06:24
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Кино

Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»

Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Красноярске при падении крана погиб крановщик

Крановщик погиб при падении башенного крана в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 04:57
Финансы

США официально обвинили Китай в валютных манипуляциях

Вашингтон официально обвинил китайские власти в валютных манипуляциях — после того, как Центробанк КНР не стал противодействовать ослаблению национальной валюты, курс которой впервые за 11 лет превысил 7 юаней за доллар, передает AFP.
Обновлено вчера в 00:12
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Футбол

Презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» посетили 45 тысяч болельщиков

На домашнем стадионе клуба во время представления 36-летнего бразильца присутствовало около 45 тысяч болельщиков.
Обновлено в 06:44
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество

Названы самые популярные профессии у подростков в Москве

Официант, делопроизводитель, курьер и промоутер стали самыми распространенными профессиями среди подростков в возрасте 14-17 лет в летний период, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 06:28
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика

Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы

Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Общество

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным

Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 05:49
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
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