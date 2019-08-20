Финансы
Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торговПРАЙМ вчера в 03:06
Курс рубля в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро после значительного снижения в пятницу, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника снижается на 26 копеек – 66,26 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,53 рубля.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
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Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
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Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
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Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
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В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
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Армия и оружие
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В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка
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Обновлено вчера в 20:51
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Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
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На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Авто
Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России
Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
Обновлено в 09:52
Политика
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Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
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Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
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Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
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В ДТП в Вологодской области погиб один человек
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На gamescom 2019 показали игровой процесс Biomutant
Обновлено в 15:33
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Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
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Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
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Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
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Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
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Оппозиция в Судане выдвинула своих кандидатов в Суверенный совет
Оппозиция Судана и переходный Военный совет выдвинули своих кандидатов в Суверенный совет, который будет управлять страной.
Обновлено 18 августа в 11:35