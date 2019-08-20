Финансы
Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торговПРАЙМ 19 августа в 03:06
Курс рубля в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро после значительного снижения в пятницу, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника снижается на 26 копеек – 66,26 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,53 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
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Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта
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Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
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Обновлено вчера в 23:20
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Кино
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Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа
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Общество
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Дональд Трамп отменил запланированный визит в Данию и встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Политика
Макрон опубликовал пост на русском после встречи с Путиным
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Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
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Малком: «„Зенит“ приложил титанические усилия, чтобы заполучить меня»
«Зенит» приложил титанические усилия, чтобы заполучить меня и сделал очень выгодное предложение.
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Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России
Озвучен специалистами оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
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Общество
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В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
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Обновлено в 07:56
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Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Экономика
Сергей Собянин сообщил о возможном повышении пенсий в Москве
Градоначальник отметил, в России наблюдается стабильный рост экономики, а при таких условиях есть возможность регулярно повышать минимальный уровень суммы пенсий.
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Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания
Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
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