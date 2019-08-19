Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубляТАСС 03:06
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля. Курс евро также уменьшился - на 13 копеек и достиг отметки 73,62 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.
Обновлено в 04:00
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек
Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в понедельник в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областной службе спасения, пострадали, по предварительным данным минздрава области, девять человек.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике
Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено вчера в 01:01
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых убийств
Полиция США задержала троих человек, подозреваемых в подготовке массовых убийств, сообщает CNN.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Александр Овечкин впервые показал лицо своего сына
Сын Сережа появился на свет у хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской ровно год назад – 18 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России летчикам аварийно севшего А321
Президент Владимир Путин присвоил летчикам самолета, совершившего экстренную посадку в Подмосковье, звания Героев России, об этом глава государства сообщил, открывая выездное совещание в Анапе с членами Совбеза РФ, пишет РИА Новости.
Обновлено 16 августа в 09:33
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
В ДНР обстрелами ВСУ повреждены два дома
Два дома и хозяйственная постройка были повреждены накануне в прифронтовой Горловке и в селе Коминтерново на юге ДНР в результате попадания взрывоопасных предметов.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Финансы
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 процентного пункта - до 9,2% с 9,5%, сообщила в понедельник пресс-служба крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:36
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00