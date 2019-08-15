Финансы
Рубль снизился к доллару и евро после роста наканунеИнтерфакс 14 августа в 03:21
Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного роста накануне, а также реагируя на снижение котировок нефти.
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