Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного роста накануне, а также реагируя на снижение котировок нефти.

Рубль снизился к доллару и евро после роста накануне

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