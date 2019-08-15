Финансы
Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торговПРАЙМ вчера в 03:11
Курс рубля в начале дня заметно растет к доллару и евро в начале торгов после значительного снижения в среду, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижается на 30 копеек — 65,72 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 73,27 рубля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Хоккей
Тарасенко: «Победа в Кубке Стэнли — это тот момент, к которому ты идешь всю свою жизнь»
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал, какие эмоции сохранились в памяти от момента, когда ты поднял над головой Кубок Стэнли.
Обновлено в 03:05
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года.
Обновлено в 04:56
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321
Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди.
Обновлено в 05:05
Футбол
Фанаты «Спартака» простились с Алексеем Бахытом
Футболисты столичной команды после матча с "Туном" (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей) почтили память умершего болельщика Алексея Васюка, надев футболки с его портретом и надписью "Спи спокойно, сорванец".
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Лолита Милявская обрушилась с критикой на Зеленского
Обновлено в 07:39
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 могут посетить gamescom 2019
Денис Рудой опубликовал фотографию рюкзака, на котором изображена символика S.T.A.L.K.E.R. 2 и написал «Готов к #gamescom».
Обновлено в 07:25
Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продукты
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Барнаул стал 14-м по востребованности среди городов для проживания
Барнаул занял 14 место в рейтинге самых востребованных городов для проживания, составленном экспертами Авито.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Собчак перевоплотилась в балерину
На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Общество
В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор
16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Футбол
«Локомотив» отказался от приглашения Балотелли ради Рибери
Однако руководство железнодорожников отказалось от идеи приглашения нападающего, поскольку линия атаки в команде укомплектована.
Обновлено в 06:42
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности
Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Российский турист утонул в Турции
Обновлено в 05:54
Недвижимость
Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в июле выросло на 14%
"В июле Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12,56 тыс. перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 14% выше показателя июня (11,01 тыс.)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории почти на всей планете
Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40