Финансы
Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торговПРАЙМ вчера в 03:11
Курс рубля в начале дня заметно растет к доллару и евро в начале торгов после значительного снижения в среду, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижается на 30 копеек — 65,72 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 73,27 рубля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных городов для проживания
Самыми востребованными городами стали Москва, хотя здесь самое дорогое жилье, и Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:10
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321
Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Культура
Около 200 кулинаров поучаствуют в баттле на фестивале «Цветочный джем»
В рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдут кулинарные баттлы. Участники приготовят варенье по авторским рецептам.
Обновлено в 05:41
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию слишком старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности рекомендовал запретить использование автотранспорта, достигшего «предельных сроков эксплуатации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда думского комитета по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной, направленного в различные ведомства.
Обновлено 14 августа в 00:46
Футбол
«Ахмат» отправился в Петербург на поединок с «Зенитом»
Обновлено в 07:41
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Футбол
Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик
Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах
Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах Телеведущая Елена Летучая улетела на Мальдивы.
Обновлено в 05:07
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Найденного в тайге Омской области мальчика передали врачам
Трехлетний ребенок провел в лесу больше двух суток, в его поисках были задействованы почти 700 человек Трехлетнего мальчика, которого нашли в тайге в Омской области, передали врачам, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном главке МЧС.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Гренландия открыта для бизнеса с США, но не для продажи
Газета Уолл стрит джорнал пишет, что Дональд Трамп в разговорах с помощниками интересовался, не следует ли попытаться купить Гренландию.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Мэру Туапсе предъявили обвинения в превышении полномочий и подлоге
Задержанному главе Туапсе Владимиру Звереву предъявлены официальные обвинения, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Скрипку за 3 тысячи евро украли у сына концертмейстера в Петербурге
Злоумышленники ограбили 16-летнего сына концертмейстера одного из театров Северной столицы. У юноши украли футляр с со скрипкой.
Обновлено в 03:40
Театры
Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова
Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:58
Общество
Умерла голландская принцесса Кристина
Обновлено в 04:43