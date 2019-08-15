Финансы
Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торговПРАЙМ вчера в 03:11
Курс рубля в начале дня заметно растет к доллару и евро в начале торгов после значительного снижения в среду, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижается на 30 копеек — 65,72 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 73,27 рубля.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:48, Ашберн
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Авто
Назван топ-6 самых надежных новых моторов
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения
Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ.
Обновлено в 03:33
Авто
Бюджетные модели Datsun получат вариатор
Компания Nissan анонсировала планы по модернизации модельного ряда недорогих моделей Datsun.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы
Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы В пятницу, 16 августа, исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссер Веры Глаголевой, которая боролась с раком желудка.
Обновлено в 03:39
Общество
Рособрнадзор подозревает десятки омских школ в необъективности оценок
В список подозрительных попали 37 школ Омской области, в том числе шесть в Омске (лицей №166, СОШ №№ 114, 131 и 144, школа-интернат № 20 среднего (полного) общего образования ОАО РЖД, школа-интернат №9). В целом признаки необъективных результатов ВПР обнаружены лишь в 5,3% школ региона.
Обновлено в 11:43
Теннис
Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал престижных соревнований в американском Цинциннати.
Обновлено в 15:45
Культура
Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ
Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы
Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.
Обновлено в 08:52
Политика
Гудков подал иск из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД
Дмитрий Гудков подал в Мосгорсуд иск из-за отказа зарегистрировать его как кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:43
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
Эксперты узнали, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл отлично, я впечатлен»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
Обновлено в 02:00