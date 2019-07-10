Финансы
Рубль заметно подорожал после сообщения главы американской ФРСNewInform вчера в 19:42
Курс доллара составил 63,2 рубля, а евро теперь стоит 71,16 рубля. Глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил Конгрессу Соединенных Штатов о возможных потерях для мировой экономики и США. В результате его заявления курс рубля резко стал выше.
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Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Обновлено в 08:12
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Обновлено в 08:20
Авто
Toyota планирует выпустить новый кроссовер
Японская компания Toyota планирует начать выпуск нового кроссовера. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России
Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Могилев: Путь к возвращению Крыма лежит через переговоры
Почему за пять лет глава государства не поднимал вопрос о соблюдении целостности территорий своей страны, имея «на руках» подписанный меморандум, недоумевает МОГИЛЕВ.
Обновлено в 07:12
Финансы
В ЦБ назвали размер внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.
Обновлено в 09:12
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Общество
На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер
Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Здоровье
Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей
Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей В Мурманской области такая проверка закончилась увольнением заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения 3354 30 В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.
Обновлено в 04:28
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11
Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы Елизаветы II
Как пишет британский таблоид The Sun, неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы.
Обновлено в 02:14
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
Обновлено в 09:03
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры в Минске
8 июля Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 09:00
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Гаджеты
Анонсирован выпуск сверхкомпактной полнокадровой камеры Sigma fp с креплением L
Обновлено в 06:27
Кино
Китайцы нашли исторический ляп в трейлере фильма «Мулан»
Обновлено в 07:09