Рубль за неделю укрепился к доллару и евроBFM.ru вчера в 11:46

Текущая неделя закончилась позитивно для рубля. В пятницу, 15 марта, вечером доллар опускался ниже 65 рублей, до минимума с октября прошлого года, а евро дешевел до 73,5 рубля, до августовского минимума. Обе иностранные валюты потеряли в течение сессии около 50 копеек.

Рубль за неделю укрепился к доллару и евро

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