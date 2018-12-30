Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.

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За 2018 год российский рубль потерял 21,1% своей стоимости к доллару США и 15,5% к евро, пишет РБК со ссылкой Мосбиржу. Согласно данным аналитиков, в предыдущие два года российская валюта укреплялась по отношению к доллару на 6,3% и 16,5% соответственно в 2017-м и 2016-м годах.

Рубль за год потерял более 21% стоимости

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