Курс рубля за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля, и к евро - на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи. Стоимость нефти марки Brent за текущий год упала на 21,6%, с 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара.

с чего всё началось

Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%

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