Финансы

Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%
Газета.Ru
вчера в 16:20

Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ruвчера в 16:20
с чего всё началось

Рубль за год подешевел по отношению к доллару на 17,5 процента

За прошедший год курс рубля снизился на 17,5% по отношению к доллару — до 69,8175 рубля, к евро — на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи. Стоимость нефти марки Brent за 2018-й упала на 21,6% — с 66,87 до 53,03 доллара за баррель.
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