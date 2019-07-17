Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару и евроИнтерфакс вчера в 03:20
Доллар и евро слегка снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне повышательной коррекции цен на нефть после сильного снижения по итогам предыдущих торгов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:30, Вашингтон
Политика
Володин предложил внести изменения в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка
Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Кино
В России закрываются кинотеатры, открытые за счет бюджета
На начало июля в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по государственной программе кинофикации в регионах, – таковы данные аналитической компании «Невафильм Research».
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Лавров отметил положительную динамику отношений России и Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил положительную динамику в развитии отношений России и Германии.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Игры
Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Вдобавок скоро игра появится в интернет-кафе Южной Кореи. The Division 2, ставшая самым успешным релизом первой половины года.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В Башкирии женщина утопила в бане свою 4-месячную дочь
В Караидельском районе женщина убила свою 4-месячную дочь. Тело ребенка обнаружили ее муж и сын после возвращения домой.
Обновлено вчера в 11:28
Теннис
Теннисист из Сан-Марино стал самым возрастным победителем матча в истории Кубка Дэвиса
На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней, что позволило ему стать самым возрастным победителем встречи в истории турнира.
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие
В Пентагоне высказались о возможности исключения Турции из НАТО
Замлавы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из НАТО на фоне ситуации между США и Турции из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 06:19
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
17 уголовных дел против чиновников возбуждено в Астраханской области
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел, фигурантами которых стали чиновники.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну против российских дипломатов.
Обновлено вчера в 17:39
Авто
Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris
Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.
Обновлено вчера в 07:42
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян
Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам
Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до конца октября 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века
Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.
Обновлено вчера в 23:27
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Обновлено вчера в 03:36
Финансы
Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян
Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Обновлено вчера в 07:38
Экономика
Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития
Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
Обновлено в 00:00
Политика
МИД Ирана: Европа хочет сохранить СВПД, но не готова заплатить за это
Страны — участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) желают сохранить «ядерную сделку», однако не готовы платить за это, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в беседе с журналистами.
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25