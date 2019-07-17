Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 11 копеек – до 62,94 рубля, курс евро снизился на 12 копеек – до 70,55 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 64,56 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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