Конфликт между Россией и Украиной вызвал резкое ослабление российской валюты. На торгах в понедельник курс доллара превысил уровень 67 руб./$, а курс евро закрепился выше уровня 76 руб./€. Напомним, у берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей.

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Финансы Финансы Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.

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