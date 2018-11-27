Конфликт между Россией и Украиной вызвал резкое ослабление российской валюты. На торгах в понедельник курс доллара превысил уровень 67 руб./$, а курс евро закрепился выше уровня 76 руб./€. Напомним, у берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей.

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Финансы Финансы Ричард Кларида рассказал, как ФРС будет повышать ставку в 2019 году На фото: заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида / Bloomberg Заместитель председателя Федерального резерва Ричард Кларида сказал, что постепенный подъем процентных ставок центральным банком продолжится, приближая денежно-кредитную политику США к ее долгосрочной цели.

Финансы Финансы Экономист дал прогноз по курсу рубля на 2019 год Экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Финансы Финансы Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла на 12,8% Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,5 миллиарда рублей, сообщает банк.

Финансы Финансы Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Финансы Финансы Из-за военного положения на Украине обрушилась гривна Предсказанное «Аргументами недели» обрушение курса доллара свершилось моментально после одобрения введения режима военного положения на Украине.

Финансы Финансы Нефтяной рынок немного «взбодрился» Перекупленность актива и провал под отметку $60 привлек покупателей, но поскольку на рынке по-прежнему присутствует целый ряд поводов для беспокойства, восстановление носит ограниченный и неуверенный характер.

Финансы Финансы Проект бюджета КЧР на 2019 год принят в I чтении с профицитом в 1,5% Народное собрание Карачаево-Черкесии (КЧР) приняло во вторник в первом чтении бюджет республики на 2019 год с профицитом 103,2 млн рублей, или 1,5% доходов, сообщила во вторник ТАСС замминистра финансов республики Неля Дармилова.

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Финансы Финансы «Перестать смотреть на доллар» призвал россиян глава ВТБ «Изменения курса доллара не должны интересовать граждан России, мыслить нужно в национальной валюте», - считает руководитель ВТБ, Андрей Костин.

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