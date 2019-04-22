Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торговИзвестия 04:21

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$. Курс евро снизился до отметки 71,73 руб./€. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Котировки рубля идут вверх на фоне повышения цен на нефть.

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

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