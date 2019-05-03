Рубль вырос к евро и снизился к долларуЭкономика сегодня вчера в 03:31

На открытии торгов рубль вырос по отношению к евро и снизился к доллару. Курс доллара вырос на 5 копеек. На данный момент американская валюта стоит 65,49 рубля.

Рубль вырос к евро и снизился к доллару

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