Финансы
Рубль вырос к евро и снизился к долларуЭкономика сегодня вчера в 03:31
На открытии торгов рубль вырос по отношению к евро и снизился к доллару. Курс доллара вырос на 5 копеек. На данный момент американская валюта стоит 65,49 рубля.
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Музыка
Сергей Лазарев вылетел в Израиль на «Евровидение-2019»
Обновлено в 02:16
Политика
Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского
Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья
Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Политика
В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских
Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Авто
Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников
Обновлено в 01:30
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено вчера в 10:42
Футбол
Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России
Грозненцы не могут забить "Зениту" с мая 2017 года, тогда мяч Аблае Мбенга не только принес победу на поле соперника, но и позволил московскому "Спартаку" досрочно выиграть чемпионат России впервые за 16 лет.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина устроила секс-каникулы
По словам Копенкиной, кто-то любит строить дома и квартиры, покупать машины и ювелирные украшения, а ей нравится путешествовать.
Обновлено в 01:00
Общество
Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии
По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 07:23
Здоровье
Эксперты рассказали, почему нельзя мыть сырую курицу
Американские специалисты в области здравоохранения утверждают, что мытье сырой курицы перед приготовлением может грозить серьезными проблемами со здоровьем.
Обновлено вчера в 21:53
Здоровье
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Армия и оружие
Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35
Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Хоккей
Коршков забил гол в дебютном матче за фарм-клуб «Торонто» в AHL
В пятницу во втором матче серии второго раунда плей-офф AHL "Торонто" в овертайме на своем льду обыграл "Кливленд" со счетом 4:3, Коршков забил гол на 39-й минуте.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса
Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии
Обновлено в 01:22
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено 02 мая в 10:11