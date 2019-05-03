Финансы

Рубль вырос к евро и снизился к долларуЭкономика сегодня вчера в 03:31

На открытии торгов рубль вырос по отношению к евро и снизился к доллару. Курс доллара вырос на 5 копеек. На данный момент американская валюта стоит 65,49 рубля.
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Рубль укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером благодаря развернувшейся вверх нефти

Финмаркетвчера в 12:40

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,53 рублей

Эхо Москвывчера в 03:05

Рубль растёт к евро

RT на русскомвчера в 03:07

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

Интерфаксвчера в 03:19

Курс доллара вырос до 65,53 рубля

ТАССвчера в 03:13

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Газета.Ruвчера в 03:21

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новости02 мая в 04:23
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Музыка

Сергей Лазарев вылетел в Израиль на «Евровидение-2019»

Обновлено в 02:16
Политика

Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского

Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено вчера в 08:38
Общество

Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья

Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Политика

В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских

Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Авто

Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников

Обновлено в 01:30
Авто

Chevrolet показал обновленный Camaro

Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено вчера в 10:42
Футбол

Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России

Грозненцы не могут забить "Зениту" с мая 2017 года, тогда мяч Аблае Мбенга не только принес победу на поле соперника, но и позволил московскому "Спартаку" досрочно выиграть чемпионат России впервые за 16 лет.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Лариса Копенкина устроила секс-каникулы

По словам Копенкиной, кто-то любит строить дома и квартиры, покупать машины и ювелирные украшения, а ей нравится путешествовать.
Обновлено в 01:00
Общество

Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 07:23
Здоровье

Эксперты рассказали, почему нельзя мыть сырую курицу

Американские специалисты в области здравоохранения утверждают, что мытье сырой курицы перед приготовлением может грозить серьезными проблемами со здоровьем.
Обновлено вчера в 21:53
Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Армия и оружие

Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35

Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Хоккей

Коршков забил гол в дебютном матче за фарм-клуб «Торонто» в AHL

В пятницу во втором матче серии второго раунда плей-офф AHL "Торонто" в овертайме на своем льду обыграл "Кливленд" со счетом 4:3, Коршков забил гол на 39-й минуте.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса

Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено вчера в 11:26
Политика

Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

Обновлено вчера в 21:13
Хоккей

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

Обновлено в 01:22
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено 02 мая в 10:11
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