Финансы

Рубль вырос к евро и снизился к долларуЭкономика сегодня 03:31

На открытии торгов рубль вырос по отношению к евро и снизился к доллару. Курс доллара вырос на 5 копеек. На данный момент американская валюта стоит 65,49 рубля.
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Рубль на «Московской бирже» перешел к плавному росту к доллару и евро

Финмаркет08:57

Нефть потянула рубль вниз

Московский Комсомолец03:37

Курс евро превысил 73 рубля

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Рубль растёт к евро

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Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

Интерфакс03:19

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Газета.Ru03:21

Курс евро достиг 73 рублей

ТАССвчера в 04:16
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Армия и оружие

ВКС РФ наносят удары по террористам в Идлибе, чтобы защитить «Хмеймим»

Уже более недели ВКС РФ наносит точечные удары по позициям террористов в Идлибе, сдерживая возможные акции боевиков.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса

Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа

Обновлено в 04:37
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Гаджеты

Опубликованы «живые» фото смартфона Honor 20 Pro

Обновлено в 06:31
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Авто

Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании

СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ

Обновлено в 11:32
Наука

Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр

Заявление было сделано руководителем проекта Цзинь-Шан Чжао и опубликовано в научном журнале PLOS Computational Biology.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане

Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Происшествия

Дети погибли после того, как торнадо перевернул батут в Китае

В Китае по меньшей мере два ребенка погибли при падении с батута, который перевернул разбушевавшийся торнадо.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка

Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие

Армия Хафтара отступила от Триполи

Обновлено в 10:46
Футбол

Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики «Реала» хотели бы, чтобы он вернулся в мадридский клуб.
Обновлено в 06:30
Общество

Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс

Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Общество

Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Петербург

Большинство регионов Северо-западного федерального округа оказались под влиянием атлантического циклона, рассказали в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 11:56
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена

Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 160 боеприпасов

Обновлено в 04:05
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
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