Финансы
Рубль вырос к евро и снизился к долларуЭкономика сегодня 03:31
На открытии торгов рубль вырос по отношению к евро и снизился к доллару. Курс доллара вырос на 5 копеек. На данный момент американская валюта стоит 65,49 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Армия и оружие
ВКС РФ наносят удары по террористам в Идлибе, чтобы защитить «Хмеймим»
Уже более недели ВКС РФ наносит точечные удары по позициям террористов в Идлибе, сдерживая возможные акции боевиков.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса
Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Гаджеты
Опубликованы «живые» фото смартфона Honor 20 Pro
Обновлено в 06:31
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Авто
Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ
Обновлено в 11:32
Наука
Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр
Заявление было сделано руководителем проекта Цзинь-Шан Чжао и опубликовано в научном журнале PLOS Computational Biology.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане
Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Дети погибли после того, как торнадо перевернул батут в Китае
В Китае по меньшей мере два ребенка погибли при падении с батута, который перевернул разбушевавшийся торнадо.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка
Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Армия Хафтара отступила от Триполи
Обновлено в 10:46
Футбол
Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики «Реала» хотели бы, чтобы он вернулся в мадридский клуб.
Обновлено в 06:30
Общество
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Петербург
Большинство регионов Северо-западного федерального округа оказались под влиянием атлантического циклона, рассказали в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 11:56
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 160 боеприпасов
Обновлено в 04:05
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00