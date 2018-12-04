Евро вырос до 75,65 руб. (+22,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,41 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,59 рубля. Доллар при этом оказался на 16,79 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,26 копейки выше официального курса.

Рубль вырос к доллару на 6,75 копейки на старте торгов вторника

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