Доллар США немного снижается, евро растет на Московской бирже в четверг утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов четверга

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