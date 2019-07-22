Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельникИнтерфакс вчера в 03:28
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,68 руб./EUR1 (+0,25 копейки).
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Рубль завершил основную валютную сессию незначительным ослаблением к доллару и евро
Банки.рувчера в 12:18
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«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
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Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Экономика
Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году
Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено 21 июля в 19:56
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Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
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На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
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«Бетис» объявил о переходе Фекира
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В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - города Североморска – 22 июля начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в параде кораблей в День ВМФ России.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.
Обновлено вчера в 15:25
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Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
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Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел
В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 15:48
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РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
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Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
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Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено вчера в 10:30
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Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Шоу-бизнес
Королева отменила поездку на дачу ради съемок в новом клипе Гурцкой
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Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Иран объявил о задержании 17 шпионов из ЦРУ
Министерство информации Ирана объявило о задержании 17 человек, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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