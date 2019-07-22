Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельникИнтерфакс вчера в 03:28

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,68 руб./EUR1 (+0,25 копейки).
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Евро продолжает дешеветь к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

ПРАЙМ01:38

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль завершил основную валютную сессию незначительным ослаблением к доллару и евро

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Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

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Газета.Ruвчера в 03:28

Рубль слегка снизился к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Интерфаксвчера в 12:33
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Происшествия

Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 22:43
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика

Новые тайные тюрьмы нашли на Украине

Уточняется, что секретные тюрьмы СБУ располагались в Харькове, Краматорске, Красноармейске, Мариуполе, по всей линии соприкосновения в Донбассе и в других городах страны.
Обновлено в 00:52
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено вчера в 03:49
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Общество

Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га

За прошедшие выходные (20−21 июля) в крае ликвидированы 40 лесных пожаров в четырёх районах на общей площади более 17 тыс. га, в том числе 25 очагов возгораний в зоне контроля.
Обновлено вчера в 02:58
Футбол

«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн

Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Экономика

Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году

Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено 21 июля в 19:56
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»

На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

«Бетис» объявил о переходе Фекира

Обновлено в 01:08
Армия и оружие

В Североморске начал формироваться парадный строй кораблей ко Дню ВМФ

В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - города Североморска – 22 июля начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в параде кораблей в День ВМФ России.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях

Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел

В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN

Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве задержали представлявшихся полицейскими вымогателей

Обновлено в 00:43
Общество

Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено вчера в 21:17
Кино

Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»

Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено вчера в 16:03
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Королева отменила поездку на дачу ради съемок в новом клипе Гурцкой

Ничего не подозревающую Королеву Гурцкая буквально сорвала на съемки нового клипа.
Обновлено в 00:32
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Иран объявил о задержании 17 шпионов из ЦРУ

Министерство информации Ирана объявило о задержании 17 человек, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено вчера в 06:50
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