Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,68 руб./EUR1 (+0,25 копейки).

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

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