Финансы

Рубль вырос к доллару и подешевел к евроВзгляд.ру 03:14

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,01 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 70,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла на 1,3% – до 63,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль слегка снизился к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Интерфакс12:33

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:14

Курс доллара снизился до 63,02 рубля

ТАСС03:05

Доллар упал на открытии торгов

Телеканал 360°04:20

Рубль укрепился к доллару

Национальная служба новостей03:45

Банк России поднял официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт06:43

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01
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Музыка

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

Обновлено в 18:12
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ

Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 19:18
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Анталье застряли 500 вылетавших в Москву пассажиров Azur Air

В Шереметьево вылет рейса авиакомпании Azur Air из Москвы в Анталью был задержан более чем на 16 часов, следует из заявления РБК главы пресс-службы аэропорта Романа Гениса.
Обновлено в 12:19
Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Авто

В России снизились перепродажи автомобилей E-сегмента

В России снизился уровень продаж подержанных автомобилей Е-сегмента.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Волгоградцы активно выбирают службу по контракту

Почти 700 волгоградцев с начала 2019 года поступили на военную службу по контракту в воинских частях Южного военного округа, которые дислоцированы в Волгограде и области.
Обновлено в 06:49
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
Экономика

20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов

В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Политика

Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Были названы самые угоняемые автомобили в России. На втором месте Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти

Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес

Трехлетняя дочь Игоря Николаева придумала с папой песню о кошке Тэсле

Композитор Игорь Николаев разместил видео в Instagram, в котором его трехлетняя дочь помогла придумать песню про кошку Тэслу.
Обновлено в 12:16
Политика

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика

В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 19:35
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Похититель картины Куинджи из Третьяковки заплатил 13 тыс. рублей

Обновлено в 07:08
Общество

Пензенский губернатор призвал прекратить поборы с родителей школьников

Обновлено в 13:55
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено в 06:26
Авто

Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли?

Сделаем вывод, если брызговики не предусмотрены как необходимый элемент конструкции, то они и не обязательны для приобретения и установки.
Обновлено в 14:07
Общество

Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года

Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке - жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.
Обновлено в 17:06
Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина является «общей бедой» Европы.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено в 16:03
Спорт

В Госдуму внесли законопроект о возврате пива на стадионы

В Госдуму внесён законопроект, которым разрешаются розничные продажи пива на стадионах. Это следует из электронной базы данных парламента.
Обновлено в 15:32
Здоровье

Развенчаны популярные мифы о женской груди

Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
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