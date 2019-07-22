Финансы
Рубль вырос к доллару и подешевел к евроВзгляд.ру 03:14
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,01 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 70,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла на 1,3% – до 63,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ
Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 19:18
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Анталье застряли 500 вылетавших в Москву пассажиров Azur Air
В Шереметьево вылет рейса авиакомпании Azur Air из Москвы в Анталью был задержан более чем на 16 часов, следует из заявления РБК главы пресс-службы аэропорта Романа Гениса.
Обновлено в 12:19
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Авто
В России снизились перепродажи автомобилей E-сегмента
В России снизился уровень продаж подержанных автомобилей Е-сегмента.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Волгоградцы активно выбирают службу по контракту
Почти 700 волгоградцев с начала 2019 года поступили на военную службу по контракту в воинских частях Южного военного округа, которые дислоцированы в Волгограде и области.
Обновлено в 06:49
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Были названы самые угоняемые автомобили в России. На втором месте Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Игоря Николаева придумала с папой песню о кошке Тэсле
Композитор Игорь Николаев разместил видео в Instagram, в котором его трехлетняя дочь помогла придумать песню про кошку Тэслу.
Обновлено в 12:16
Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика
В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 19:35
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено в 06:26
Авто
Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли?
Сделаем вывод, если брызговики не предусмотрены как необходимый элемент конструкции, то они и не обязательны для приобретения и установки.
Обновлено в 14:07
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке - жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.
Обновлено в 17:06
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина является «общей бедой» Европы.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено в 16:03
Спорт
В Госдуму внесли законопроект о возврате пива на стадионы
В Госдуму внесён законопроект, которым разрешаются розничные продажи пива на стадионах. Это следует из электронной базы данных парламента.
Обновлено в 15:32
Здоровье
Развенчаны популярные мифы о женской груди
Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44