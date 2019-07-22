Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,01 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 70,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла на 1,3% – до 63,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

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