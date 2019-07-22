Финансы
Рубль вырос к доллару и подешевел к евроВзгляд.ру вчера в 03:14
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,01 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 70,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла на 1,3% – до 63,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
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Обновлено вчера в 19:15
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Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
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Обновлено в 03:08
Футбол
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Обновлено в 01:48
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Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
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Обновлено вчера в 07:56
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Зинедин Зидан: «Бэйл не играл с „Баварией“, потому что не захотел»
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Обновлено в 02:52
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Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
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Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
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Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
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Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
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