Финансы

Рубль вырос к доллару и подешевел к евроВзгляд.ру 03:14

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,01 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 70,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла на 1,3% – до 63,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:14

Доллар упал на открытии торгов

Телеканал 360°04:20

Курс доллара снизился до 63,02 рубля

ТАСС03:05

Рубль мало меняется к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:12

Рубль на старте торгов надавил на доллар, но проиграл евро

Росбалт04:10

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 62,9776 Р/$1 (62,8666 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:40

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 62,98 рубля

Банки.ру04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Политика

ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Обновлено в 05:07
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Спорт

Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале

Обновлено вчера в 08:26
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Обновлено в 05:32
Общество

Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде

Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Кино

Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

Обновлено в 05:43
Автоспорт

Бывший агент Риккардо требует с него более 12 миллионов долларов

Бывший агент пилота «Рено» Даниэля Риккардо Гленн Бивис требует от гонщика более 12 миллионов долларов за переход во французскую команду.
Обновлено в 05:32
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Камеры в больнице сняли, как двери открылись сами, пропуская загадочный силуэт

На видео тёмный силуэт плывёт через весь приёмный покой к выходу, а когда он пропадает — двери открываются.
Обновлено в 03:08
Кино

Представлен первый концепт-арт Вечных

Художник-постановщик студии Marvel Томас Полито представил первый концепт-арт к экранизации комиксов под названием "Вечные".
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Британии чайка унесла чихуахуа

Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Культура

Объявлено о закрытии сериала «Воронины»

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Нашествие змей отмечают в Чунском районе

Обновлено в 04:22
Происшествия

Спасатели ищут пропавших туристов в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 22:35
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России

В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России Сегодня в субботу стало известно, что пропавший без вести пятилетний ребенок из России найден мертвым.
Обновлено 20 июля в 12:04
Происшествия

В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой

В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Португалии борются с лесными пожарами

Обновлено вчера в 04:41
Гаджеты

Vivo Z5 на официальных промо-изображениях

Обновлено в 04:14
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»

Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол

Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне

Полузащитник Локомотива Владислав Игнатьев прокомментировал победу над Тамбовом (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе Локомотив.
Обновлено вчера в 15:07
Футбол

Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ

Обновлено в 04:51
Спорт

Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ

В первом матче наши ватерполистки сыграют с Грецией. Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5).
Обновлено в 04:01
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
ещё по теме
Главное