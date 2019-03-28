Финансы

Рубль вырос к доллару и подешевел к евроВзгляд.ру вчера в 03:21

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 5 копеек – до 64,78 рубля, курс евро вырос на 7 копеек – до 72,97 рубля, свидетельствуют данные биржи. Стоимость нефти утром опустилась до 67,02 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 15 копеек, к евро — на 11

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Происшествия

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США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

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Обновлено вчера в 23:25
Общество

«Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей

Специалисты «Роскачества» разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания.
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Экономика

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.
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Обновлено вчера в 10:30
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Обновлено вчера в 17:48
Общество

Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД

С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
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Создан каталог для поиска вероятных кандидатов в обитаемые экзопланеты

Группа американских астрономов определила цели для поиска звезд, на орбитах которых могут находиться обитаемые планеты.
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Благовещенская детская стоматология закрывается на ремонт

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Картина Бэнкси вернулась в Бристольский музей благодаря Brexit

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В ДНР прокомментировали информацию в украинских СМИ о том, что якобы подразделения украинской армии вошли в Горловку.
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Kia показала два новых полноприводных кроссовера

Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature.
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Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

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Найдена вторая галактика без темной материи

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Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

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