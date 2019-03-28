Финансы
Рубль вырос к доллару и подешевел к евроВзгляд.ру вчера в 03:21
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 5 копеек – до 64,78 рубля, курс евро вырос на 7 копеек – до 72,97 рубля, свидетельствуют данные биржи. Стоимость нефти утром опустилась до 67,02 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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